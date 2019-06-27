Режим ЧС введен в Нижнеангарске после крушения Ан-24
Самолет Ан-24 утром совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска. В результате погибли два пилота.
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В Нижнеангарске, где утром потерпел крушение самолет авиакомпании Ан-24 «Ангара», введен режим ЧС. Об этом сообщили в ГУ МЧС Бурятии.
«В муниципальном образовании введен режим "Чрезвычайная ситуация", проводится работа по оказанию материальной помощи пострадавшим. Аэропорт открыт для приема бортов», - заявили в МЧС.
После аварийной посадки Ан-24 врезался в здание очистных сооружений и загорелся. Пожар тушил 81 человек и 15 единиц техники.
По факту ЧП возбудили уголовное дело. Возможной причиной катастрофы назвали слетевшую с правой стойки шасси резину.