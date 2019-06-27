На Украине анонсировали обмен пленными с ДНР и ЛНР

Сопредседатель партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Вадим Рабинович рассказал телеканалу «112.Украина», что в ближайшие часы пройдет встреча главы политсовета партии Виктора Медведчука с лидерами ДНР и ЛНР.

По его словам, в будущем ожидается освобождение пленных, прямые переговоры и снижение тарифов.

«Это не последняя новость, которую вы услышите.. Что такого антиукраинского в установлении мира? Скажите, что такого антиукраинского в снижении тарифов на 25%, почему надо возбуждать уголовные дела?», - отметил Рабинович.

Напомним, Виктор Медведчук с 2014 года занимается обменом пленными в Донбассе. При его участии было освобождено 485 человек, пишет телеканал.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что диалог в «нормандском формате» будет возможен только после обмена военнопленными, возвращения украинских моряков.