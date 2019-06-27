Первую группу косаток и белух из бухты Средняя выпустили в море

Специалисты выпустили в естественные условия двух косаток и шесть белух из бухты Средняя. Об этом сообщается на сайте ВНИРО.

Ветеринары перед выпуском взяли все необходимые анализы, показатели здоровья у животных хорошие. Также у косаток и белух размещены спутниковые метки, они позволят отслеживать перемещение животных и собирать информацию о поведении.

Выпуску предстояла сложная работа. Ученые и животные проделали длинный путь, протяженностью 1800 километров из бухты Средняя до мыса Перовского по трассе и воде, он занял шесть суток. Все это время ветврачи и тренеры несли круглосуточно вахту, находясь по двое с животным в воде, следя за тем, чтобы оно не захлебнулось и не травмировалось.

© Пресс-служба ВНИРО

Ученые отметили уникальность этих работ, ведь впервые в мире выпускается такое большое число животных, проживших почти год бок о бок с людьми. Подобных масштабных выпусков не было ни у одной страны, поэтому российский опыт поможет пролить свет на ряд вопросов о возможностях возврата адаптированных морских млекопитающих в естественную среду.

Следующий этап операции по выпуску животных из бухты Средняя начнется после возвращения группы специалистов и подготовки животных к транспортировке.

© Пресс-служба ВНИРО

Напомним, в 2019 году в Охотском море браконьеры выловили 12 косаток и 90 белух. Оказалось, что 11 косаток являются детенышами и внесены в Красную книгу Камчатского края, а белухи не достигли возраста половой зрелости. Приморский суд в ноябре наложил арест на морских животных, однако через месяц он был снят. Долгое время млекопитающие находились в маленьких вольерах в бухте Средняя.