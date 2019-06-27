Мемориальная доска в честь юбилея развертывания госпиталя МЧС открыли в Сербии

20 лет назад во время бомбардировок НАТО Югославии была развернут госпиталь МЧС РФ. В честь юбилея события первый замминистра МЧС России Александр Чуприян и министр внутренних дел Сербии Небойши Стефанович открыли в городе Прокупле мемориальную доску. Мероприятие прошло в рамках международных учений спасателей «Сербия-2019». После открытия мемориальной доски, они посетили развернутый в городе Прокупле аэромобильный госпиталь МЧС РФ.

Чуприян рассказал, что весной 1999 года Белград оказался в международной блокаде. Все международные гуманитарные структуры, помогающие беженцам из Хорватии, Боснии и Герцеговины, покинули страну из-за угроз ракетно-бомбовых ударов НАТО. Транспортные компании, по словам Чуприяна, отказались доставлять гуманитарные грузы в пункты размещения беженцев, и в мае этим стали заниматься машины МЧС России.

Кроме того, из РФ в Сербию отправился аэромобильный госпиталь. Его развернули у города Прокупле. 42 медика привезли необходимое оборудование и медикаменты. Госпиталь работал более двух месяцев, а потом передал его сербскому народу.

«Как оказалось впоследствии, помимо оказания медпомощи более чем трем тысячам человек, госпиталь сыграл роль «живого щита»: натовцы не решались наносить ракетно-бомбовые удары по этому району. Таким образом, были сохранены жизни десятков мирных жителей этого города», - заявил первый замминистра МЧС России.

Аэромобильные госпитали МЧС развертываются в зоне ЧС в за 40 минут с момента доставки. Они могут работать в автономных условиях две недели.