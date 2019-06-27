СМИ: названа возможная причина авиакатастрофы Ан-24 в Бурятии

Возможной причиной авиакатастрофы в Бурятии могла стать слетевшая резина с правой стойки шасси после того, как самолет Ан-24 экстренно приземлился в аэропорту Нижнеангарска. Об этом рассказал паблик Baza, ссылаясь на представителя аэропорта.

Ранее говорилось, что второй пилот в 30 км от аэропорта сообщил диспетчерам о поломке левого двигателя. При заходе на посадку, по данным источника паблика, лайнер двигался в полтора раза быстрее положенного. Это могло быть связано с трудностями в выравнивании воздушного судна при одном рабочем двигателе.

«В итоге с правой стойки шасси слетела резина, из-за этого борт сильно повело, пилоты не смогли его выровнять и вылетели за пределы взлетной полосы», - цитирует источник канал.

При этом источник «Интерфакса» рассказал, что авария лайнера произошла из-за отказа левого двигателя при заходе на посадку. Также отмечалось, что состояние черных ящиков позволяет расшифровать их для получения детальной информации.

Напомним, сегодня ранним утром пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» совершил жесткую посадку в аэропорту Нижнеангарска. Самолет выкатился за пределы ВПП, после чего столкнулся со зданием очистных сооружений и загорелся. В результате катастрофы погибли два члена экипажа. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.