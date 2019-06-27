Forbes опубликовал рейтинг лучших вузов России

Журнал Forbes составил рейтинг из сотни лучших российских вузов, лидером которого в 2019 году стал Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС». Об этом сообщается на сайте издания.

«МИСиС» получил 54,11 балла из 100 возможных. Второе место досталось Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД России (МГИМО) с 52,24 балла, а бронзу получил Московский физико-технический институт (МФТИ, 52,01 балла).

Отмечается, что высшие учебные заведения оценивались по десяти параметрам, которые разделили на три составляющие. Во-первых, вузы оценивали по качеству образования (максимум 50 баллов), во-вторых, качество выпускников (максимум 30 баллов), а также «элитность» учебного заведения, то есть доля предпринимателей среди выпускников (не более 20 баллов).

Четвертое место досталось Национальному исследовательскому ядерному университету «МИФИ» (с 51,46 балла), на пятой строчке - МГУ имени М. В. Ломоносова (с 51,27 балла), за ними следует Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС, ч51,04 балла).

Также в топ-10 попали Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО, 50,89 балла), НИУ «Высшая школа экономики» (48,75 балла), Национальный исследовательский Томский политехнический университет (48,59 балла) и Российская экономическая школа (РЭШ, 48,14 балла).

Как отметил в интервью изданию создатель популярного финтех-стартапа Revolut Николай Сторонский, экономика на сегодняшний день связана с новыми технологиями, в связи с этим выпускники техвузов станут «элитой страны».