В Саратове скончался упавший в оркестровую яму худрук ТЮЗа

Художественный руководитель Саратовского театра юного зрителя Юрий Ошеров, упавший в оркестровую яму на репетиции, скончался в больнице. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минкульта.

Ранее 76-летний худрук ТЮЗа был госпитализирован 17 июня после падения в оркестровую яму во время репетиции в театре. Медики оценивали состояние Ошерова как тяжелое, сообщений об улучшении не появлялось.

Как отметили в пресс-службе, дата и место прощания с Юрием Ошеровым будут названы позднее.