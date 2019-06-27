В России разрешили использовать первый в мире плавучий блок АЭС

Ростехнадзор разрешил эксплуатировать уникальный атомный плавучий энергоблок «Академик Ломоносов». Выдана лицензия сроком до 2029 года, сообщили в концерне «Росэнергоатом».

По словам гендиректора Андрея Петрова, разрешение на эксплуатацию плавучего энергоблока - это результат сложной многолетней работы.

«Передача ПЭБ от изготовителя (АО "Балтийский завод") заказчику (АО "Концерн Росэнергоатом") ожидается до конца июня», - говорится в сообщении концерна.

После этого, по словам Петрова, в конце августа ПЭБ начнут транспортировать в порт Певек, где пройдут испытания и ввод в эксплуатацию в составе плавучей атомной теплоэлектростанции в конце 2019 года.

До этого в Певеке завершат работы по созданию береговых и гидротехнических сооружений ПАТЭС, а также инфраструктуры, которая обеспечит передачу электроэнергии в энергосети «Чукотэнерго» и тепла в теплосети города. Первые киловатт-часы планируется выдать в сеть в декабре этого года.

Плавучая атомная теплоэлектростанция должна заменить Чаунскую ТЭЦ в Певеке и Билибинскую АЭС в Билибино.