Пассажир аварийно севшего Ан-24 рассказал о спасении людей из горящего самолета

Пассажир Вячеслав Першин, находившийся на борту аварийно севшего в Нижнеангарске самолета, принимал активное участие в спасении пассажиров после того, как лайнер загорелся. Напомним, на борту воздушного судна находились 43 человека, все они выжили.

По словам 17-летнего Першина, он живет в Улан-Удэ, а на самолете летел к родственникам в Северобайкальск. Как рассказал юноша РИА Новости, после приземления самолет тряхнуло, сложились некоторые кресла, люди начали паниковать.

«Стюардессу я не видел. Возле моего места вытащили запасной выход и начали сначала маленьких вытаскивать. Потом уже все остальные (вылезли)», - цитирует Вячеслава агентство.

Одну из семей с грудным ребенком долго не могли эвакуировать, поскольку другие пассажиры начали толкаться, рассказал очевидец. После приземления самолета, по словам Першина, на место аварии подъехали спасатели и медики скорой, вещи пассажиров сгорели в самолете. Сам Першин получил ушиб таза и спины.

«Чуть не поседел. Когда я был еще в салоне, начался пожар. Я уже был готов умереть - у меня была паника: "все, прилетел"», - рассказал пассажир.

Напомним, сегодня ранним утром пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» совершил жесткую посадку в аэропорту Нижнеангарска. Самолет выкатился за пределы ВПП, после чего столкнулся со зданием очистных сооружений и загорелся. В результате катастрофы погибли два члена экипажа. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.