Парламент Киргизии лишил неприкосновенности экс-президента Атамбаева

Депутаты киргизского парламента большинством голосов (103 из 110) проголосовали за постановление о лишении неприкосновенности бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу парламента.

Атамбаева лишают статуса экс-президента Киргизии, вместе с которым он лишается и неприкосновенности. Как подчеркнул сотрудник пресс-службы, «после принятия данного решения Атамбаев может быть привлечен к уголовной ответственности».

Ранее правоохранители неоднократно заявляли о наличии уголовных дел (пяти) в отношении бывшего главы государства, однако отмечали, что не могли приступить к расследованию из-за его иммунитета. Теперь следствие будет расследовать дело и ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого.

Атамбаева подозревают в содействии перепрофилированию земельных участков, коррупции при реконструкции ТЭЦ Бишкека, незаконному освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева.

Напомним, Алмазбек Атамбаев возглавлял Киргизию с 2011 по 2017 год. Он заявил, что не собирается являться на допросы и считает политическим преследованием лишение его неприкосновенности.