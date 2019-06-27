Почему погибла группа Дятлова: версия участника поисков 1959 года

Знакомые туристов из группы Дятлова, занимавшиеся их поисками в 1959 году, выдвинули свою версию произошедшего. Мастер спорта по туризму Владислав Карелин отправился с поисковой операцией на перевал спустя две недели после трагедии.

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Карелин отмечает, что во время поездки ему удалось зафиксировать признаки техногенного явления, в небе он увидел светлое пятно, которое, предположительно, и могло заставить выйти дятловцев из палатки без одежды.

«Спустя несколько лет нам стали показывать запуски ракет с Байконура, оператор снимал ракету снизу, (оказалось), вот это я и видел 17 февраля», - приводит слова Карелина РИА Новости.

Спортсмен также пояснил, что спустя время из книги «Задача особой государственной важности. Из истории создания ракетно-ядерного оружия и Ракетных войск стратегического назначения» он узнал об аварийном запуске ракеты с Капустина Яра, который произвели 2 февраля 1959 года.

В разговоре с журналистами поисковик отметил, что было мощное тепловое, техногенное воздействие, о котором говорят заледеневшие следы туристов группы Дятлова.

«В последующие годы лед никто никогда не видел. Лед был только в 1959 году», - рассказал он.

Ранее член правления Фонда памяти группы Дятлова, академик Петр Бартоломей заявил, что роль свидетелей, принимавших участие в поисковых работах, была дискредитирована.

Оба свидетеля - бывший заместитель следственного отдела по Свердловской области Евгений Окишев и следователь Лев Иванов – изначально называли причиной гибели дятловцев техногенную катастрофу.

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Трагедия произошла в окрестностях горы Холатчахль на севере Свердловской области, по предположениям специалистов, в ночь на 2 февраля 1959 года. Группа туристов под руководством Игоря Дятлова, в состав которой входили 9 человек, погибла при невыясненных обстоятельствах. В настоящее время насчитываются десятки различных версий произошедшего.