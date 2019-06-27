Туристка объяснила, за что украинцев выселили из отеля в Греции

В одном из отелей на греческом острове Каламос произошел инцидент с украинскими туристами. Они были выселены руководством гостиницы. Одна из туристок, проживающих рядом, рассказала о причинах выезда украинцев.

По словам Ольги Кубары, туристы проживали этажом выше, чем ее семья. Они размахивали национальными флагами и натравливали детей на русских.

«Бегали размахивали украинскими флагами, натравливали своих детей на наших (толпа оголтелых «сирот хэроев ато» на двух малышей пяти и шести лет!) только потому, что мы говорили по-русски», - написала Кубара на своей странице в Facebook.

Она добавила, что администрация в течение короткого времени взяла ситуацию в свои руки и туристы были выселены.

Ранее персонал отеля объяснил выселение украинцев вывешенными флагами. Туристы разместили желто-голубой флаг. Кроме того, портал ТСН сообщил, что на балконе якобы висело знамя запрещенной в России «Организации украинских националистов - Украинской повстанческой армии».