СМИ: помимо Грузии «Победа» и «Аэрофлот» прекратят полеты по 14 направлениям

Помимо Грузии «Победа» и «Аэрофлот» прекратят полеты по 14 направлениям

Компания «Аэрофлот» и ее дочерняя «Победа» отозвали допуски на полеты по 14 направлениям, пишет РИА Новости со ссылкой на данные Росавиации.

Речь идет о международных рейсах, отмечает ведомство. По имеющимся данным, такое решение значится как «самостоятельный отзыв допуска перевозчиком». Так, «Аэрофлот» отозвал допуски на полеты по трем направлениям — из Москвы в греческий Кос, в китайский Урумчи и вьетнамский Нячанг.

В свою очередь, «Победа» больше не будет летать из Махачкалы в турецкую Анталью, из Перми — в Анталью и Стамбул, из Ростова-на-Дону — в Стамбул и Гюмри (Армения). Также не будут осуществляться перелеты из Петербурга в армянский Гюмри, черногорский Тиват, из Москвы в испанский Реус, финский Хельсинки, черногорскую Подгорицу, и швейцарский Базель.

При этом, даты прекращение авиасообщения не уточняется.

Как пишет «Интерфакс», в приказе от Росавиации от 24 июня говорится о 65 зарубежных маршрутах, по которым не будут осуществляться перелеты из РФ. Компания Azur Air лишилась допусков по 40 маршрутам, среди них китайский города. Также авиаперевозчики «Сибирь» и «ИрАэро» не смогут выполнить ряд рейсов в Китай. Росавиация отозвала допуски по просьбе самих авиакомпаний.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал указ, который запрещает с 8 июля авиакомпаниям из России осуществлять воздушные перевозки граждан в Грузию.