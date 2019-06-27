МЧС: в ближайшие часы в Москве ожидается гроза и град

Столичный главк МЧС сообщил, что в ближайшие часы в Москве ожидается сильный дождь, гроза и град, а также усиление ветра. Такая непогода сохранится до конца дня 27 июня.

«В ближайшие 1-2 часа, с сохранением до конца суток 27 июня в г. Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, град, усиление ветра порывами 15-20 м/с», - говорится в сообщении ведомства.

Сотрудники МЧС рекомендовали обходить рекламные щиты, деревья и шаткие конструкции. Кроме того, спасатели запретили находиться у водоемов и купаться.

Водителям порекомендовали снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди едущих транспортных средств, а также не парковаться у деревьев.

«Грозы резко ухудшают видимость на дороге, вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП», - подчеркнули в МЧС.

В ведомстве посоветовали переждать бурю дома, либо укрыться в подъезде или прочном здании. Также спасатели напомнили, что при грозе лучше отключать электроприборы.