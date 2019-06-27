Последствия жестокого обстрела пригорода Горловки попали на видео

Жители поселка Зайцево в пригороде Горловки попали под жестокий обстрел украинских силовиков. Последствия разрушений в поселке сняли на видео, которое обнародовал мэр Горловки Иван Приходько. После того, как начался обстрел, он лично отправился в небезопасную зону для помощи местным жителям, сообщает «Русская весна».

На кадрах изображена глава поселковой администрации Ирина Дикун, которая наглядно показывает, какого размера ямы остались от разрыва снарядов в поселке на одной из улиц. Когда она спускается в место разрыва, можно увидеть, что яма составляет практически половину от человеческого роста.

На других кадрах Дикун стоит напротив разрушенного дома.

«Очередная улица, которая разбита и сожжена военными ВСУ», - комментирует глава администрации, показывая, что осталось от жилого дома.

На видеозаписи также видно, что в поселке повалены деревья и столбы с проводами.

Ранее сообщалось, что глава Горловки Иван Приходько 26 июня попал под обстрел ВСУ в районе поселка Зайцево, который охватил пожар в результате украинской атаки. Приходько вместе с другими людьми вынужден был лечь на землю, чтобы переждать стрельбу из автоматического оружия.