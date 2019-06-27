Полиция перекрыла дорогу ради утки с утятами в Подмосковье
Видео перекрытия подмосковной трассы появилось в одной из социальных сетей.
© Видео: Администрация городского округа Солнечногорск, ВКонтакте © Фото: Администрация городского округа Солнечногорск
Сотрудники полиции помогли перевести уток через Ленинградское шоссе в Солнечногорске. Видео очевидца разместила администрация городского округа в одной из социальных сетей.
Утка с утятами пересекала оживленную четырехполосную трассу. Полицейские перекрыли движение, чтобы птицы смогли безопасно перейти дорогу. После этого движение восстановили.
Ранее ради утенка перекрыли мост «Миллениум» в Казани. Двое мужчин помогли пернатому перейти дорогу.