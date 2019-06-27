«Техмаш» представил различающие людей и животных мины

На Международном военно-техническом форуме «Армия-2019», который проходит в парке «Патриот», представили инженерные боеприпасы: кассеты КПОМ-3 и КПТМ-4. Это разработка концерна «Техмаш» госкорпорации «Ростех».

На форуме показали кассету КПОМ-3 с противопехотными осколочными минами ПОМ-3. Она нужна для поражения живой силы противника. По словам гендиректора «Техмаша» Владимира Лепина, ПОМ-3 обладают элементами «искусственного интеллекта». Они способны распознавать цели, самостоятельно деактивироваться и самоликвидироваться.

«Входящая в состав кассеты осколочная противопехотная мина ПОМ-3 является первой в мире противопехотной миной дистанционной установки с неконтактным взрывателем с сейсмическим датчиком цели», - рассказал Лепин.

Мина дает возможность автоматически устанавливать и переустанавливать время самоликвидации перед размещением кассеты в систему минирования.

«Им можно задать временные характеристики работоспособности, которые после выполнения боевых задач могут обеспечить автоматическое обезвреживание установленного минного поля. Это соответствует требованиям дополненного Протокола II Женевской конвенции о негуманном оружии. Установленная мина ПОМ-3 ведет селекцию цели на фоне шумовых помех от боевой машины пехоты или танка, она выделяет бойца, вступившего в зону реагирования. Также мина способна отличить человека от животного», - говорится в сообщении «Техмаша».

На форуме представили и КПТМ-4. Это кассета с противотанковыми минами ПТМ-4. Они могут пробивать днище, перебивать гусеницы, а также выводить из строя объекты внутри танка.

«Мина имеет неконтактный взрыватель с магнитным датчиком цели и кумулятивный заряд с желобообразной облицовкой и двухточечным инициированием. Позволяет устанавливать перед применением несколько дискретных значений времени самоликвидации», - заявили в «Техмаше».

Минирование местности КПОМ-3 и КПТМ-4 осуществляется с помощью вертолетной системы ВСМ-1, универсального заградителя УМЗ, гусеничного заградителя ГМЗ-К и ПКМ.