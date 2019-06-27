Уголовное дело об аварийной посадке Ан-24 передано в центральный аппарат СК России

Уголовное дело об аварийной посадке самолета Ан-24 в Бурятии передано в центральный аппарат СК РФ для проведения наиболее полного, объективного и оперативного расследования. Об этом сообщили в самом ведомстве, передает ТАСС.

«Кроме того, главой СК России на место происшествия направлены опытные криминалисты центрального аппарата Следственного комитета, имеющие опыт расследования подобных происшествий», - цитирует агентство пресс-службу ведомства.

Напомним, сегодня ранним утром пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» совершил жесткую посадка в аэропорту Нижнеангарска. Самолет выкатился за пределы ВПП, после чего столкнулся со зданием очистных сооружений и загорелся.

В результате катастрофы погибли два члена экипажа. Все пассажиры остались живы. Один из пассажиров по имени Сергей, ставший очевидцем катастрофы, рассказал, что людям пришлось самим выбираться из самолета. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.