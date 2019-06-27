ФСБ задержала контрабандистов оружия из Украины и Литвы

Центр общественных связей ФСБ сообщил о задержании в Новом Уренгое 10 членов преступной группы, а также ее организатора. Они контрабандой ввозили оружие с территории Украины и Литвы.

«Из незаконного оборота изъято 33 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства: 7 автоматов, 11 винтовок, карабинов и ружей, 14 пистолетов и револьверов, пистолет-пулемет, а также 3 ручные осколочные гранаты, около 9 тысяч патронов различного калибра и 575 основных частей и комплектующих оружия», - сообщили в ЦОС ФСБ.

Кроме того, были закрыты четыре подпольные мастерские по модернизации оружия.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовных дел о незаконном обороте и изготовлении оружия.