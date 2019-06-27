В минобороны Казахстана рассказали, как начались пожар и взрывы в Арыси

Заместитель министра обороны Казахстана Тимур Дандыбаев описал хронологию событий на территории воинской части в Арыси на юге страны, где произошла серия взрывов и пожар.

По словам чиновника, в тот день, 24 июня, о пожаре стало известно в 9 часов утра. Информацию о ЧП оперативно передали командиру военного арсенала, который распорядился потушить огонь, однако пламя перекинулось на хранилище с реактивными снарядами. Боеприпасы сдетонировали и стали взрываться. Ситуация представляла опасность как для находившихся на территории склада военнослужащих, так и для спасателей.

Командир велел эвакуировать подчиненных и их семьи с опасной территории, а сам вместе с офицерами остался на территории части для принятия дальнейших мер и организации охраны ее объектов. Эвакуация военнослужащих и членов их семей проведена была в короткие сроки - в течение 40 минут.

По его данным, после этого произошла детонация двух хранилищ с инженерными боеприпасами. Однако пожарные сумели погасить оба очага пожара уже после начала детонации.

«Но, несмотря на запрет, члены воинской пожарной команды использовали гусеничную пожарную технику и смогли потушить пожары на втором и третьем технических территориях», - цитирует Дандыбаева Sputnik Казахстан.

Напомним, 24 июня на военном арсенале, который находится вблизи города Арысь на юге Казахстана, произошло возгорание, после чего прогремели мощные взрывы. Взрывной волной снесло ряд зданий. По последним данным, пострадали 165 человек, трое погибли.

В Туркестанской области объявили чрезвычайное положение. Власти эвакуировали население Арыси, где проживает около 45 тысяч человек. Причины произошедшего устанавливаются. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил обращения с веществами, представляющими опасность для окружающих».