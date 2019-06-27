Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В минобороны Казахстана рассказали, как начались пожар и взрывы в Арыси

Андрей Аркадьев
00:08 27.06.2019
Военная пожарная команда войсковой части в Арыси погасила два очага пожара уже после начала детонации боеприпасов.
© Видео: Sputnik Казахстан, YouTube © Фото: Sputnik Казахстан, YouTube

Заместитель министра обороны Казахстана Тимур Дандыбаев описал хронологию событий на территории воинской части в Арыси на юге страны, где произошла серия взрывов и пожар.

По словам чиновника, в тот день, 24 июня, о пожаре стало известно в 9 часов утра. Информацию о ЧП оперативно передали командиру военного арсенала, который распорядился потушить огонь, однако пламя перекинулось на хранилище с реактивными снарядами. Боеприпасы сдетонировали и стали взрываться. Ситуация представляла опасность как для находившихся на территории склада военнослужащих, так и для спасателей.

Командир велел эвакуировать подчиненных и их семьи с опасной территории, а сам вместе с офицерами остался на территории части для принятия дальнейших мер и организации охраны ее объектов. Эвакуация военнослужащих и членов их семей проведена была в короткие сроки - в течение 40 минут.

По его данным, после этого произошла детонация двух хранилищ с инженерными боеприпасами. Однако пожарные сумели погасить оба очага пожара уже после начала детонации.

«Но, несмотря на запрет, члены воинской пожарной команды использовали гусеничную пожарную технику и смогли потушить пожары на втором и третьем технических территориях», - цитирует Дандыбаева Sputnik Казахстан.

Напомним, 24 июня на военном арсенале, который находится вблизи города Арысь на юге Казахстана, произошло возгорание, после чего прогремели мощные взрывы. Взрывной волной снесло ряд зданий. По последним данным, пострадали 165 человек, трое погибли.

В Туркестанской области объявили чрезвычайное положение. Власти эвакуировали население Арыси, где проживает около 45 тысяч человек. Причины произошедшего устанавливаются. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил обращения с веществами, представляющими опасность для окружающих».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата23.06.2019, 11:33
Пуск «Хризантемы-В» с новейшего Ми-28НМ: кадры первого применения самой мощной противотанковой ракеты в России
Дата26.06.2019, 10:12
Опубликованы кадры с новейшими бронеавтомобилями семейства «Тигр»
Дата23.06.2019, 07:03
На голых кулаках: Лобов одержал убедительную победу над Малиньяджи
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата26.06.2019, 22:16
Россия планирует завершить поставку С-400 в Турцию в 2019 году
Дата25.06.2019, 16:00
В Минобороны РФ объяснили, как западные СМИ «промывают мозги» и искажают историю
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
00:08 В стране и мире
Видео
В минобороны Казахстана рассказали, как начались пожар и взрывы в Арыси
00:06 В стране и мире
Список камер видеофиксации может появиться в свободном доступе
22:00 В стране и мире
Боевики попытались атаковать Хмеймим с помощью дронов
21:47 В стране и мире
Видео
Толстой назвал решение ПАСЕ по РФ первым шагом к налаживанию диалога с Европой
21:17 В стране и мире
ПАСЕ выбрала нового генсека Совета Европы
События дня
События дня
Форум «Армия-2019»
Беспорядки в Грузии
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Невероятные способности военной техники: впечатляющие кадры динамического показа в Алабино
Видео
Дронбиатлон прошел на полигоне «Алабино»
Видео
«Промсвязьбанк» и медиахолдинг «Красная звезда» договорились о сотрудничестве
Видео
Названа причина экстренного отступления ВСУ с передовой
Видео
Беспилотник-сову показали на форуме «Армия-2019»
Тысячи неопубликованных фото теракта 9/11 случайно нашли в Нью-Йорке
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.