Украинских туристов выселили из отеля в Греции за вывешенные флаги

Руководство отеля выселило украинских туристов, включая около 30 детей, которые приехали отдохнуть на греческий остров Каламос. Об этом сообщила на своей странице в Facebook руководитель группы Наталия Подоляк.

Свое решение персонал объяснил тем, что многим посетителям не понравилось, что украинцы вывесили на балконе национальные желто-голубые флаги.

Однако портал ТСН пишет, что помимо национального символа, на балконе якобы висело красно-черное знамя «Организации украинских националистов - Украинской повстанческой армии» (запрещена в России).

«После этого сотрудники без ведома туристов сняли все вывешенные полотна. Позднее они заявили, что в частном отеле установлены свои правила», - пожаловалась Подоляк.

Позднее руководство гостиницы приняло решение о выселении украинцев. Деньги за последние оплаченные сутки им пообещали вернуть.