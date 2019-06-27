Список камер видеофиксации может появиться в свободном доступе

В Сети может появиться список адресов, где установлены камеры фото-и видеофиксации, разместить их в свободном доступе планируют в ЦОДД.

Кроме того, помимо стационарных камер, в Москве есть передвижные комплексы, используемые совместно с ГИБДД для розыскных мероприятий.

Для водителей обнаружить комплекс не составит труда даже издалека.