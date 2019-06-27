Список камер видеофиксации может появиться в свободном доступе
Центр организации дорожного движения планирует выложить список адресов в Сеть.
© Фото: Konstantin Kokoshkin Global Look Press
В Сети может появиться список адресов, где установлены камеры фото-и видеофиксации, разместить их в свободном доступе планируют в ЦОДД.
Кроме того, помимо стационарных камер, в Москве есть передвижные комплексы, используемые совместно с ГИБДД для розыскных мероприятий.
Для водителей обнаружить комплекс не составит труда даже издалека.
«Все они забрендированы, у них яркая зеленая оклейка. Также мы ставим предупреждающие таблички», - цитирует представителя ЦОДД РИА Новости.