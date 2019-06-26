Порядка 50 взрывов произошло на складах боеприпасов в воинской части на юге Казахстана

Заместитель министра обороны Казахстана Тимур Дандыбаев сообщил, сколько взрывов произошло на складах боеприпасов в воинской части города Арысь на юге страны.

«По разным оценкам происходило от 30 Никто не считал детально, но по количеству хранящихся там боеприпасов, подразумеваем, что было около 40-50 взрывов», - цитирует «Интерфакс» замминистра.

24 июня на военном арсенале произошел пожар, после прогремели взрывы, в результате которых пострадали порядка 165 человек, трое погибли. Власти Туркестанской области объявили чрезвычайное положение. Порядка 45 тысяч человек, проживающих в Арыси, были эвакуированы.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил обращения с веществами, представляющими опасность для окружающих». Сейчас саперы очищают улицы города.