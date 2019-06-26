США выделят Украине средства на склады для боеприпасов

Соединенные Штаты выделят украинскому министерству обороны четыре миллиона долларов на строительство шести складов для взрывчатых веществ. США и Украина подписали меморандум о взаимопонимании в сфере обычных видов вооружения.

Как сказано в документе на сайте Госдепартамента, в течение двух лет Вашингтон перечислит Киеву 4 млн долларов. Отмечается, что проект должен повысить безопасность и сохранность украинских боеприпасов.

В Госдепартаменте рассказали, что с 2004 по 2018 годы США предоставили Украине более 40 млн долларов на уничтожение и хранение обычных вооружений и боеприпасов, оставшихся со времен Советского Союза.

Ранее специальный представитель американского Госдепартамента по Украине Курт Волкер заявил, что Киев намерен приобрести американское оружие и военную технику.