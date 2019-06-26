Скелет мамонта обнаружили на острове Котельный

Ученые обнаружили на острове Котельный, который является самым большим островом в архипелаге Новосибирских островов, скелет огромного мамонта.

Эксперты приехали на место, чтобы выдолбить из толщи льда другую палеонтологическую ценность - тушу карликового мамонта, обнаруженную еще в прошлом году.

Однако этим летом температура воздуха на острове прогрелась до рекордных 20 градусов тепла. Реки вскрылись, поэтому останки затопило. На помощь ученым пришли местные жители. Вмерзший в лед огромный череп они заметили давно и сообщили о нем палеонтологам.

Особой удачей во время раскопок стали найденные на бивнях следы обработки. Ученые считают, древние охотники не смогли унести с собой огромную тушу и разделали добычу прямо на месте. Скелет уже доставлен в Якутск. Точный возраст находки покажет радиоуглеродный анализ.