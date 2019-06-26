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Завод по производству пластмасс горит в Испании

Татьяна Полуказакова
08:52 26.06.2019
По предварительным данным, в результате возгорания никто не пострадал.
© Видео: ТРК "Звезда"

На юге Испании горит крупный химический завод. Пожар возник на предприятии по производству пластмасс. По предварительным данным, никто не пострадал.

Над зданием завода видны клубы черного дыма. Всех работников экстренно эвакуировали. Жителям близлежащих домов посоветовали не открывать окна, чтобы не допустить проникновение дыма.

В тушении пожара принимают участие сотрудники национальной гвардии. Специалисты устанавливают ущерб, нанесенный окружающей среде.

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