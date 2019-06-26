Путин и Абэ проведут переговоры на саммите G20

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Абэ Синдзо проведут переговоры в рамках саммита G20 в Осаке. Об этом рассказал радиостанции «Говорит Москва» пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Не буду никаких деталей предстоящих российско-японских переговоров выдавать. Считаю это преждевременным, потому что работа по подготовке продолжается», - сказал Песков.

По его словам, сторонами планируется подписание ряда документов.

Как сообщил источник в МИД Японии, время и программа встречи российского и японского лидеров пока находится на стадии согласования. По предварительным данным, переговоры могут пройти 29 июня.

Всего Синдзо Абэ намерен провести не менее 15 многосторонних и двусторонних встреч, в частности, с президентом США Дональдом Трампом, а также председателем КНР СИ Цзиньпином. Также запланированы встречи «хозяина» этого G20 с лидерами Германии, Аргентины, Австралии, Саудовской Аравии, Сенегала, Индии, Индонезии и Таиланда.

Напомним, саммит «Большой двадцатки» пройдет в Осаке 28-29 июня. Япония впервые стала хозяйкой форума.