В Краснодаре произошло массовое отравление водой

Жители поселка Краснодарский во внутригородском округе Краснодара сообщают о массовом отравлении некачественной питьевой водой, которая течет из кранов. По их словам, такая ситуация наблюдается последние четыре дня. Жителей поселка экстренно госпитализируют.

«За последние полчаса к домам скорая приезжала трижды. Уезжают с мигалками, потому что у людей высокая температура и рвота. Среди пострадавших не только взрослые, но и дети», - цитирует сайт «Комсомольской правды» жительницу Елену Синицкую.

Пострадавших госпитализируют в инфекционную больницу. Как сообщают местные власти, в поселке зафиксировано 20 случае острой кишечной инфекции.

Ветка водопровода, снабжающего жителей домов, отключена на ближайшие три дня, за которые рассчитывают провести дезинфекцию. На это время питьевую воду жителям будут привозить.