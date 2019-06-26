Вин Дизель опубликовал первое видео со съемок «Форсажа-9»

Американский актер Вин Дизель снимается в продолжении «Форсажа», то есть девятой части франшизы.

Он поделился на своей странице в Instagram видеороликом, на котором появилась его партнерша по картине Мишель Родригез. Актеры рассказали, как счастливы, что снова причастны к съемкам очередной части фильма.

«Первый день завершен! Не передать словами», - написал Вин Дизель.

В ролике Дизель рассказывает, что они только завершили первый съемочный день, и это стало «чудом». Актер отметил, что очень благодарен миру за эту франшизу, и поблагодарил своих коллег, всю съемочную группу и поклонников.

Мировая премьера фильма, предположительно, состоится в мае 2020 года. Главные роли в фильме сыграют Вин Дизель, Джон Сина, Мишель Родригес, Лукас Блэк, Джордана Брюстер и другие актеры.

Ранее сообщалось, что компания Universal Pictures обнародовала трейлер боевика «Форсаж: Хоббс и Шоу», который является спин-оффом кинофраншизы «Форсаж», главные роли в нем исполнили Дуэйн Джонсон и Джейсон Стейтем.