Небензя призвал отказаться от двойных стандартов в Сирии

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил о необходимости прекращения применения двойных стандартов в отношении ситуации в Сирии. По словам российского постпреда, та информация, которую транслируют трибуны Совбеза, зачастую не соответствует реальным сведениям из районов деэскалации, что свидетельствует о попытках политизировать сирийское гуманитарное досье.

«В целом пора прекратить применять двойные стандарты в отношении происходящего в Сирии. В этой связи вновь призываем Секретариат ООН и специализированные агентства Организации, включая ВОЗ, не спешить обнародовать непроверенную информацию. Данные нужно брать из достоверных и неполитизированных источников, их нужно обязательно перепроверять, в том числе на предмет того, прошла ли инфраструктура, которая якобы подверглась ударам, процедуру деконфликтинга», - приводятся слова Небензи на сайте постоянного представительства РФ при ООН.

Как отметил постпред, у России пока остаются серьезные сомнения относительно надежности данных источников и методов их верификации.

При этом в целом, по словам Небензи, российская позиция по Сирии остается неизменной. Москва продолжит работать над возвращением мира в страну как в национальном качестве, так и в качестве постоянного члена Совета Безопасности и участника «Астанинской тройки», заверил он.