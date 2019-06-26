Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Туристам могут ограничить доступ на Байкал

Василиса Морозова
07:42 26.06.2019
В Прибайкалье практически отсутствуют промышленные выбросы, но на берегах Байкала туристы оставляют за собой много мусора, загрязняя природу.
Туристам могут ограничить доступ на Байкал
© Фото: Serguei Fomine, Global Look Press

Ради сохранения экологической обстановки поток туристов на озеро Байкал могут ограничить, заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

«Нам придется искусственно ограничивать поток туристов на Байкал, как грустно это не звучит. Потому что если мы хотим сохранить уникальность Байкала и его чистоту, нам надо что-то делать и с людским потоком», - цитирует Иванова ТАСС.

По его словам, для экологии озера туристическую индустрия становится проблемой, поскольку бытовые отходы растут неимоверными темпами. Иванов отметил, что среди миллиона приезжающих увидеть Байкал есть и «дикие туристы».

«На Байкале как грибы строятся маленькие гостиницы, прямо на берегу озера. Ни у одной из них не строятся очистные сооружения, все идет в Байкал, тонны мусора валяются прямо на берегу», - добавил спецпредставитель главы государства.

В Москве с 24 по 26 июня проходит Всероссийский водный конгресс, посвященный водным ресурсам России. Как заявил директор Лимнологического института Сибирского отделения Российской академии наук Андрей Федотов, выступая на конгрессе, в ближайшем будущем вода Байкала перестанет соответствовать санитарным нормам из-за увеличения концентрации токсинов. Он отметил, что в озере до предельных значений выросли концентрации бактерий, продуцирующих токсины.

Кроме того, эксперт рассказал, что по байкальскому мелководью распространилась водоросль спирогира, приводящая к изменению экосистемы Байкала. Уже сейчас исчезают байкальские губки.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата23.06.2019, 11:33
Пуск «Хризантемы-В» с новейшего Ми-28НМ: кадры первого применения самой мощной противотанковой ракеты в России
Дата26.06.2019, 06:15
«Панцирь-С» и С-300 усилили систему ПВО в Сибири, на Урале и в Поволжье
Дата23.06.2019, 07:03
На голых кулаках: Лобов одержал убедительную победу над Малиньяджи
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата25.06.2019, 11:46
На форуме «Армия-2019» представили проект «малого авианосца»
Дата25.06.2019, 16:00
В Минобороны РФ объяснили, как западные СМИ «промывают мозги» и искажают историю
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
07:42 В стране и мире
Туристам могут ограничить доступ на Байкал
06:32 В стране и мире
Видео
Проснувшийся вулкан на Курилах уничтожил флору и фауну острова Райкоке
06:12 Вопросы истории
Видео
Спустя сотни лет: на Украине нашли настоящую могилу Богдана Хмельницкого
05:27 В стране и мире
СМИ: школьникам разрешат пользоваться интернетом на ЕГЭ
05:06 Спорт
Российский хоккеист Зубов включен в Зал хоккейной славы в Торонто
События дня
События дня
Форум «Армия-2019»
Беспорядки в Грузии
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Названа причина экстренного отступления ВСУ с передовой
Ученые объяснили, почему после катастрофы в Чернобыле растения не погибли
Видео
На форуме «Армия-2019» представили проект «малого авианосца»
Видео
Беспилотник-сову показали на форуме «Армия-2019»
Тысячи неопубликованных фото теракта 9/11 случайно нашли в Нью-Йорке
Спасатели рассказали подробности об аварии под Самарой, в которой погибла певица
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.