Туристам могут ограничить доступ на Байкал

Ради сохранения экологической обстановки поток туристов на озеро Байкал могут ограничить, заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

«Нам придется искусственно ограничивать поток туристов на Байкал, как грустно это не звучит. Потому что если мы хотим сохранить уникальность Байкала и его чистоту, нам надо что-то делать и с людским потоком», - цитирует Иванова ТАСС.

По его словам, для экологии озера туристическую индустрия становится проблемой, поскольку бытовые отходы растут неимоверными темпами. Иванов отметил, что среди миллиона приезжающих увидеть Байкал есть и «дикие туристы».

«На Байкале как грибы строятся маленькие гостиницы, прямо на берегу озера. Ни у одной из них не строятся очистные сооружения, все идет в Байкал, тонны мусора валяются прямо на берегу», - добавил спецпредставитель главы государства.

В Москве с 24 по 26 июня проходит Всероссийский водный конгресс, посвященный водным ресурсам России. Как заявил директор Лимнологического института Сибирского отделения Российской академии наук Андрей Федотов, выступая на конгрессе, в ближайшем будущем вода Байкала перестанет соответствовать санитарным нормам из-за увеличения концентрации токсинов. Он отметил, что в озере до предельных значений выросли концентрации бактерий, продуцирующих токсины.

Кроме того, эксперт рассказал, что по байкальскому мелководью распространилась водоросль спирогира, приводящая к изменению экосистемы Байкала. Уже сейчас исчезают байкальские губки.