Пробитые крыши: в Кургане выпал град размером с куриное яйцо

На Курган вечером 25 июня обрушился мощный ливень с градом, в результате чего оказались затоплены дворы и пробиты крыши.

Как пишет портал Накануне.RU, о нанесенном стихией ущербе сообщают жители микрорайонов Тополя, Черемухово, Балки и Нижняя Утятка. Затопленными оказались улицы Карла Маркса, Коли Мяготина и проспект Конституции.

Местные жители активно делятся в соцсетях видео и фотографиями с места происшествия. К примеру, в Черемухово град величиной с куриное яйцо уничтожил саженцы помидоров и побеги картофеля. Льдины пробили даже стены и крыши домов, стекла автомобилей.

Кроме того, жители Кургана рассказали об остановке, которую сдуло ветром на трассе со стороны Зырянки в направлении Сычево.