Строитель космодрома Восточный получил условный срок за хищение

Уссурийский районный суд Приморского края приговорил к пяти годам лишения свободы условно и штрафу 200 тысяч рублей бывшего директора ЗАО «Тихоокеанская мотостроительная компания» (ТМК), строившая космодром Восточный, Виктора Гребнева.

По данным следствия, Гребнев похитил более 288 млн рублей и нанес компании ущерб на 130 млн рублей. Бывший директор обвиняется в намеренном банкротстве предприятия и проходит по двум статьям ч. 4 ст. 160 и ст. 196 УК РФ («растрата с использованием служебного положения, в особо крупном размере» и «преднамеренное банкротство»).

Отмечается, что в период с 2012 по 2014 год Гребнев заключал невыгодные для ТМК договоры поручительства. Позднее выяснилось, что у компании была задолженность по зарплате перед 1100 работниками на сумму 61 млн рублей.

Прокуратура запросила для него восемь лет колонии, однако экс-строитель Восточного получил лишь условный срок.

«Суд назначил Гребневу 5 лет условно и штраф в 200 тысяч рублей», — цитирует РИА Новости представителя суда.

Также Гребневу назначено два года испытательного срока. Экс-директор своей вины не признал, заявив «Коммерсанту», что был единственным акционером своей компании и «не мог воровать у себя».

Ранее сообщалось, что подрядчика космодрома Восточный, гендиректора АО «Лео Телеком» Антона Новикова арестовали по обвинению в крупном хищении.

Космодром Восточный строят в Амурской области около города Циолковского. На его строительство потрачено около 92 млрд рублей. Как ранее заявил вице-премьер Юрий Борисов, возведение космодрома должно завершиться не позднее 2023 года.