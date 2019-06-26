Проснувшийся вулкан на Курилах уничтожил флору и фауну острова Райкоке

Из-за мощного извержения вулкана Райкоке на Курилах погибла флора и фауна одноименного острова. Об этом сообщили в лаборатории вулканологии и вулканоопасности Института морской геологии и геофизики ДВО РАН.

«Пирокластическими потоками и пеплопадами уничтожена флора и фауна острова, которая восстановилась после последнего извержения Райкоке в 1924 году», - цитирует РИА Новости старшего научного сотрудника лаборатории Марину Чибисову.

Специалист пояснила, что в настоящее время на Райкоке наблюдаются слабые парогазовые выбросы с небольшим содержанием пепла. А сам пеплопад не превышает высоты двух километров.

Напомним, вулкан Райкоке спал почти 100 лет. Его извержение началось 22 июня около 21.00 по московскому времени и продолжалось в течение 12 часов. В результате девяти вулканических взрывов пепел Райкоке поднялся на высоту до 13 километров, но вскоре снизился до 4,5 километров. Сейчас период сильных взрывов закончился, в ближайшее время деятельности вулкана не ожидается.

Райкоке имеет высоту 551 метр над уровнем моря, глубина кратера равна 200 метрам, диаметр кратера - около 700 метров.