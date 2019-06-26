Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Спустя сотни лет: на Украине нашли настоящую могилу Богдана Хмельницкого

Александра Романовская
06:12 26.06.2019
Поиски могилы полководца Богдана Хмельницкого начались вскоре после его захоронения, однако многочисленные попытки успеха не имели.
© Видео: TCH, YouTube © Фото: vl.in.ua

Настоящее захоронение Богдана Хмельницкого нашли в Черкасской области, ученым не удавалось этого сделать на протяжении трехсот лет. Об этом сообщается на сайте «Фонд Великий Льох».

© vl.in.ua

В научной экспедиции по поиску могилы Хмельницкого приняли участие археологи, геофизики и историки, а также известные независимые эксперты.

Местом для поиска стала Свято-Ильинская семейная церковь-усыпальница в Суботове. По официальной версии, именно там и был похоронен Богдан Хмельницкий и его сына Тимоша.

© vl.in.ua

«Интрига вокруг места захоронения Богдана Хмельницкого заключается в том, что в начале XVIII века в нескольких исторических произведениях - Летописи Григория Грабянки и Черниговской летописи - было записано, что во время завоевания Украины польскими войсками 1664 года тело Богдана коварно выбросили из гробницы на пепелище по приказу гетмана Стефана Чернецкого», - рассказал доктор исторических наук Тарас Чухлиб.

Геофизики нашли склеп на глубине семи метров 22 июня. Ранее могила считалась затерянной, так как до такой глубины поиски не доходили.

© vl.in.ua

«С помощью четырех георадаров с разной рабочей частотой и, соответственно, разной разрешения и глубинности, мы обследовали пространство под полом церкви до глубины более четырех метров. Раньше не было возможности исследовать подземное пространство в такой глубине, не разрушая его. По результатам обработки данных георадарного исследования, мы получили четкое трехмерное изображение аномалии в центральной части церкви. Ее геометрия и размеры (длина 3 метра, ширина 1,3 метра) соответствуют объектам, похожем на склеп», - расскзала старший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории теоретической и прикладной геофизики Института геологии Киевского национального университета им. Тараса Шевченко Ксения Бондарь.

Поиски могилы полководца Богдана Хмельницкого начались вскоре после его захоронения, однако многочисленные попытки успеха не имели.

Последний раз археологи исследовали почву церкви относительно недавно - в 2005 году. Но несмотря на интересные находки в области культурных артефактов, склеп с останками Богдана Хмельницкого исследователи так и не нашли.

Богдан Хмельницкий умер 6 августа 1957 года.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата23.06.2019, 11:33
Пуск «Хризантемы-В» с новейшего Ми-28НМ: кадры первого применения самой мощной противотанковой ракеты в России
Дата26.06.2019, 06:15
«Панцирь-С» и С-300 усилили систему ПВО в Сибири, на Урале и в Поволжье
Дата23.06.2019, 07:03
На голых кулаках: Лобов одержал убедительную победу над Малиньяджи
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата25.06.2019, 11:46
На форуме «Армия-2019» представили проект «малого авианосца»
Дата25.06.2019, 16:00
В Минобороны РФ объяснили, как западные СМИ «промывают мозги» и искажают историю
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
06:12 В стране и мире
Видео
Спустя сотни лет: на Украине нашли настоящую могилу Богдана Хмельницкого
05:27 В стране и мире
СМИ: школьникам разрешат пользоваться интернетом на ЕГЭ
05:06 Спорт
Российский хоккеист Зубов включен в Зал хоккейной славы в Торонто
05:00 Армия
Видео
Внезапная проверка войск: кадры погрузки военной техники на ж/д платформы в Поволжье
04:59 В стране и мире
Видео
Саудовский спецназ захватил главаря ИГИЛ* в Йемене
События дня
События дня
Форум «Армия-2019»
Беспорядки в Грузии
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Как уходил король: новые подробности последних 24 часов жизни Майкла Джексона
Ученые объяснили, почему после катастрофы в Чернобыле растения не погибли
Видео
На форуме «Армия-2019» представили проект «малого авианосца»
Видео
Беспилотник-сову показали на форуме «Армия-2019»
Тысячи неопубликованных фото теракта 9/11 случайно нашли в Нью-Йорке
Спасатели рассказали подробности об аварии под Самарой, в которой погибла певица
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.