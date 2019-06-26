Спустя сотни лет: на Украине нашли настоящую могилу Богдана Хмельницкого

Настоящее захоронение Богдана Хмельницкого нашли в Черкасской области, ученым не удавалось этого сделать на протяжении трехсот лет. Об этом сообщается на сайте «Фонд Великий Льох».

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В научной экспедиции по поиску могилы Хмельницкого приняли участие археологи, геофизики и историки, а также известные независимые эксперты.

Местом для поиска стала Свято-Ильинская семейная церковь-усыпальница в Суботове. По официальной версии, именно там и был похоронен Богдан Хмельницкий и его сына Тимоша.

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«Интрига вокруг места захоронения Богдана Хмельницкого заключается в том, что в начале XVIII века в нескольких исторических произведениях - Летописи Григория Грабянки и Черниговской летописи - было записано, что во время завоевания Украины польскими войсками 1664 года тело Богдана коварно выбросили из гробницы на пепелище по приказу гетмана Стефана Чернецкого», - рассказал доктор исторических наук Тарас Чухлиб.

Геофизики нашли склеп на глубине семи метров 22 июня. Ранее могила считалась затерянной, так как до такой глубины поиски не доходили.

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«С помощью четырех георадаров с разной рабочей частотой и, соответственно, разной разрешения и глубинности, мы обследовали пространство под полом церкви до глубины более четырех метров. Раньше не было возможности исследовать подземное пространство в такой глубине, не разрушая его. По результатам обработки данных георадарного исследования, мы получили четкое трехмерное изображение аномалии в центральной части церкви. Ее геометрия и размеры (длина 3 метра, ширина 1,3 метра) соответствуют объектам, похожем на склеп», - расскзала старший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории теоретической и прикладной геофизики Института геологии Киевского национального университета им. Тараса Шевченко Ксения Бондарь.

Поиски могилы полководца Богдана Хмельницкого начались вскоре после его захоронения, однако многочисленные попытки успеха не имели.

Последний раз археологи исследовали почву церкви относительно недавно - в 2005 году. Но несмотря на интересные находки в области культурных артефактов, склеп с останками Богдана Хмельницкого исследователи так и не нашли.

Богдан Хмельницкий умер 6 августа 1957 года.