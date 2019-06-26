Ученые рассказали о том, как кофе помогает похудеть

Ученые Ноттингемского университета в Великобритании пришли к выводу, что употребление кофе позволяет снизить массу тела, сообщается в журнале Scientific Reports.

Специалисты выяснили, что кофеин стимулирует выработку бурой (коричневой) жировой ткани (бурый жир) в теле человека. Именно этот вид жира способствует сжиганию калорий и вырабатывает тепло.

В организме людей, страдающих ожирением, как правило, содержится значительно меньшее количество бурого жира по сравнению с белым.

Функция бурого жира состоит в том, чтобы максимально быстро сжечь поступившую им энергию и преобразовать ее в тепло. При его активации происходит перекачка жирных кислот из белой жировой ткани в бурую.

Ученые провели экперимент. Они предложили добровольцам выпить чашку кофе и с помощью тепловизора и измерили температуру кожи в местах, где сосредоточен бурый жир. Оказалось, что через 30 минут после чашки кофе температура кожи над скоплениями бурого жира растет.