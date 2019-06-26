СМИ: школьникам разрешат пользоваться интернетом на ЕГЭ

Школьникам могут разрешить искать информацию в интернете при сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ) и основного государственного экзамена (ОГЭ) по гуманитарным предметам. Об этом сообщает газета «Известия».

Изменения правил сдачи экзамена связано с его переводом в электронный формат. Выпускники смогут работать со справочниками и геоинформационными системами.

Точные сроки реализации нововведения не называются, по оценкам специалистов Федерального института педагогических измерений, на разработку и внедрение новой системы уйдет примерно пять лет.

Эксперты считают, что цифровизация экзаменов позволит лучше оценить критическое мышление учеников и позволит им уйти от зазубривания материала.

Помимо этого, специалисты допустили добавление заданий с видеофрагментами по естественно-научным предметам, а также онлайн-экспериментов.