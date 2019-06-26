Саудовский спецназ захватил главаря ИГИЛ* в Йемене

Войска специального назначения Саудовской Аравии захватили в плен главаря группировки «Исламское государство»* (ИГИЛ*) Абу Усаму аль-Мухаджера в Йемене.

Лидер террористической организации захвачен совместными силами саудовсого и йеменского спецназа. Абу Усаму аль-Мухаджера и его сообщников задержали в ходе рейда силовиков в его доме. Во время обысков у террористов были обнаружены боеприпасы, оружие и средства связи.

В распоряжении «Звезды»* появились кадры, на которых плененный боевик вместе со своими подельниками выходят из вертолета с завязанными глазами.

«Исламское государство»* (ИГИЛ*) - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.