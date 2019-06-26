В России задумались о снижении возраста совершеннолетия

Руководитель Федерального агентства по делам молодёжи Александр Бугаев рассказал о предпосылках снижения возраста, при котором достигается совершеннолетие.

«Границы, определяющие понятие "молодой человек", на данный момент не столь абсолютны, какими они были, скажем, лет десять назад. <…> В связи с этим, конечно, "уходит вниз" возраст взросления. Мы не можем этого не замечать и не можем с этим не работать», - приводит слова Александра Бугаева РИА Новости.

Кроме того, руководитель Росмолодежи пояснил, что вопрос о законодательном смещении возраста достижения совершеннолетия с 18 лет до более молодого является комплексным.

Пока сложно дать однозначную оценку, назрел ли именно сейчас момент для такой законодательной инициативы.

Также Александр Бугаев пояснил, что прежде чем принимать решение об изменении возрастных границ, необходимо взвесить все плюсы и минусы.