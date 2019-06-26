10 лет после смерти поп-короля: чем занимаются дети Майкла Джексона

Десять лет назад умер легендарный поп-исполнитель Майкл Джексон. Издание People выяснило, чем занимаются сегодня его потомки. У певца трое детей Принс Майкл Джозеф Джексон I, Пэрис-Майкл Кэтрин Джексон и Принс Майкл Джексон II, также известный под псевдонимом Бланкет.

Старший сын и дочь родились от второй жены Джексона Дебби Роу. Младший ребенок был рожден неизвестной суррогатной матерью, в 2015 году он сменил свой псевдоним на Биги.

Семнадцатилетний сын Джексона Принс вместе со своим младшим братом запустил свой YouTube-канал. Наследники поп-короля будут делать обзоры на фильмы, приглашая к себе в студию известных актеров.

© parisjacks Instagram, bigisjackson, princejackson Instagram

Дочери Джексона Пэрис 21 год, она занимается актерской деятельностью и модельным бизнесом. В настоящее время основным направлением ее работы является написание музыки. Над музыкальными композициями она трудится вместе со своим молодым человеком Габриэлем Гленном.

После выхода «Покидая Неверленд» Пэрис заявила, что все обвинения ее отца в растлении детей, прозвучавшие в фильме, являются клеветой.

© parisjacks Instagram, bigisjackson, princejackson Instagram

Стоит отметить, что несмотря на сплетни и обвинения Джексона в якобы растлении малолетних, родные и близкие всегда характеризовали его, как любящего отца и порядочного человека.