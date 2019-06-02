Замигали лампочки и потом взрыв: жители Дзержинска в шоке после ЧП на заводе

Очевидцы взрыва на заводе «Кристалл» в Дзержинске рассказали детали инцидента.

По словам одной из местных жительниц, которая в момент ЧП оказалась в своей квартире, сначала у нее в комнате начали мигать лампочки.

«Потом произошел взрыв. Больше было похоже на хлопок газа. Не успели все это осознать - второй взрыв. Двери стали закрываться. У меня в квартире выбило на балконной двери стекло. Все повылетало, люди выбежали», - отметила она.

Вместе с тем другая жительница Дзержинска отметила, что сначала подумала, что просто взорвался газ.

«У нас тоже все рамы полетели. С девятого этажа и до низу. У меня на первом этаже тоже выбило», - сообщила она.

Взрыв на заводе «Кристалл» прогремел в субботу, 1 июня. По последним данным число пострадавших увеличилось до 85 человек. Из них 39 сотрудников завода и 46 мирных жителей.

В настоящее время в больнице находятся 16 человек, один из которых в тяжелом состоянии, а 15 пострадавших - средней степени тяжести. Остальные получили амбулаторную помощь.

Пожар на заводе удалось ликвидировать, в тушении которого участвовало более 400 пожарных и 50 единиц техники.

СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил промышленной безопасности». Режим ЧС объявлен в трех ближайших поселках.

Ранее выяснилось, что за день до взрыва был отстранен от должности директор «Кристалла» за систематические нарушения промышленной безопасности.