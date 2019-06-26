Названа причина экстренного отступления ВСУ с передовой

Вооруженные силы Украины (ВСУ) покинули линию соприкосновения самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), сообщил пресс-секретарь Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Украинские силовики оставили свои позиции около населенного пункта Сокольники в Донбасса. По словам Филипоненко, это происходит по ряду причин: из-за отсутствия обеспечения и плохих условий содержания.

Он отметил, что руководство ВСУ принимает меры, чтобы предотвратить данные меры и выявить причины произошедшего.

Также представитель Народной милиции рассказал, что украинские военные разместили две 100-миллиметровые противотанковые пушки «Рапира» и четыре БМП-1 у жилых домов на контролируемой киевскими властями территории Донбасса.