Названа причина экстренного отступления ВСУ с передовой
Украинские военные уходят со своих позиций на линии соприкосновения с Луганской Народной Республикой.
© Видео: Народная милиция ЛНР, YouTube © Фото: Міністерство оборони України, Facebook
Вооруженные силы Украины (ВСУ) покинули линию соприкосновения самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), сообщил пресс-секретарь Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
Украинские силовики оставили свои позиции около населенного пункта Сокольники в Донбасса. По словам Филипоненко, это происходит по ряду причин: из-за отсутствия обеспечения и плохих условий содержания.
Он отметил, что руководство ВСУ принимает меры, чтобы предотвратить данные меры и выявить причины произошедшего.
Также представитель Народной милиции рассказал, что украинские военные разместили две 100-миллиметровые противотанковые пушки «Рапира» и четыре БМП-1 у жилых домов на контролируемой киевскими властями территории Донбасса.