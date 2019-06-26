Кикабидзе прокомментировал ситуацию в Грузии

Советский и грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе в интервью «Московскому комсомольцу» предположил, что правительство Грузии преднамеренно устроило провокацию на заседании Межпарламентской ассамблеи православия (МАП).

Речь идет о появлении российского депутата Сергея Гаврилова в кресле председателя парламента Грузии, что вылилось в массовые митинги в Тбилиси.

«Может быть, это было задумано так, чтобы заваруха началась. Чтобы вывести на улицу войска», - приводит издание слова артиста.

Кикабидзе добавил, что для него главное, чтобы люди жили счастливо, и он настроен против войны, «стрельбы и всей этой фигни».

«Я не политик, я - актер. Политика - это очень грязная штука», - подчеркнул актер.

В Тбилиси 20 июня прошли акции протеста. Грузинская оппозиция сорвала заседание Межпарламентской ассамблеи православия в связи с тем, что депутат Государственной думы Сергей Гаврилов, возглавляющий эту организацию, во время мероприятия сидел в кресле главы грузинского парламента.

На следующий день, 21 июня президент России Владимир Путин подписал указ, который запрещает с 8 июля авиакомпаниям из России осуществлять воздушные перевозки граждан в Грузию.