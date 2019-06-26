Порошенко закидали дымовыми шашками

На Украине неизвестные бросили дымовые шашки во время встречи экс-президента страны Петра Порошенко с народом. Об этом на своей странице в Facebook рассказал пресс-секретарь бывшего главы государства Святослав Цеголко.

«Нанятые провокаторы бросили дымовые шашки, пытаясь сорвать встречу президента Петра Порошенко с обществом», - написал он.

© Святослав Цеголко, Facebook

Кроме того, Цеголко отметил, что шашки бросили в момент заявления Порошенко о попытках запретить украинскую церковь.

Отметим, что в сообщении, опубликованном на странице в социальной сети, Цеголко по-прежнему называет Порошенко президентом Украины.

Об инциденте стало известно 25 июня 2019 года.