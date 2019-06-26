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«Возница» и «Муравей»: «помощников» саперов представила STT GROUP на «Армии-2019»

Наталья Вальханская
09:09 26.06.2019
Разработчики показали передвижной комплекс «Возница» и платформы «Муравей» с комплексами дистанционного обнаружения.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

На стенде компании STT GROUP на форуме «Армия-2019» в парке «Патриот» представлено все, что нужно саперу. Больше десяти лет назад она возникла в результате слияния двух отечественных производителей - «Инженерно-Коммерческий Многопрофильный Центр-1» и «Группа Защиты - ЮТТА» - и сегодня поставляет в войска передовые технологии для противодействия взрывному терроризму.

Одна из передовых разработок - роботизированные системы, в частности, платформы «Муравей» с комплексами дистанционного обнаружения, а также летательные аппараты, способные обнаруживать взрывные устройства с высоты до 50 метров, рассказал «Звезде» генеральный директор АО «Группа Защиты-ЮТТА» Владимир Ткач.

«На стенде представлены робототехнические комплексы обнаружения минно-взрывных устройств. Основная идея - это создание условий для бойцов-саперов, чтобы минимизировать угрозу их жизни. В данном случае на прототипе робота установлен широкозахватный миноискатель и два нелинейных локатора, которые обнаруживают дистанционно радиоуправляемые взрывные устройства. Примерно та же идея реализована в другой модификации робота - меньших размеров, в нем используется нелинейный локатор для обнаружения радиоуправляемых взрывных устройств. Такой же принцип заложен в летательный аппарат, вооруженный нелинейным локатором, который позволяет обнаруживать средства подрыва с высоты до 50 метров», - объяснил глава «Группы Защиты-ЮТТА».

Не имеют аналогов и переносные средства обнаружения. Например, обновленная версия «Коршуна». ИМП-3 прошел проверку в реальных боевых условиях еще будучи на стадии разработки.

«Это новая версия известного обнаружителя радиоуправляемых взрывных устройств "Коршун". Эта версия прошла предварительные испытания на полигоне и показала в два раза большую дальность, чем штатные средства, которыми вооружены в настоящий момент саперы нашей армии. Кроме того, хотелось обратить внимание на еще одну версию нелинейного локатора - портативный моноблочный  миноискатель. Он хорошо себя зарекомендовал в мобильных подразделениях, подразделениях спецназначения. Он обеспечивает дальность обнаружения практически такую же, как штатный обнаружитель радиоуправляемых взрывных устройств», - добавил Владимир Ткач.

Гендиректор АО «Группа Защиты-ЮТТА» обратил внимание и на портативный миноискатель, который, по его словам, очень хорошо зарекомендовал себя во время операции в Сирии. Помимо этого Ткач рассказал об устройстве, которое помогало нашим саперам при гуманитарном разминировании в Лаосе.

«Это глубинный миноискатель, который обнаруживает авиационные бомбы на глубине до семи метров, снаряды - на глубине до трех метров в грунте. И он активно использовался для гуманитарного разминирования в Лаосе. В настоящий момент планируется более модернизированная модификация этого глубинного миноискателя для очередной операции по гумразминированию в Лаосе», - заявил он.

Владимир Ткач также рассказал об обнаружителе кабельных линий подрыва, который существенно превышает параметры единственного аналога - британского, который стоит на вооружении британской армии, - как по глубине обнаружения, так и по способности обнаруживать короткие кабельные коммуникаты.

Еще одна из передовых разработок - передвижной комплекс «Возница», в котором впервые реализована возможность одновременно и обнаруживать, и блокировать самодельные и радиоуправляемые взрывные устройства на расстоянии до 30 метров.

«На этой машине мы разместили постановщик помех, который сопряжен с нашей системой локационной - на крыше, на бампере, которая обеспечивает обнаружение радиоуправляемых взрывных устройств на ходу, в движении. То есть впереди колонны может идти эта машина, и дистанционно обнаруживать радиоуправляемые устройства. При этом она защищена от подрыва за счет того постановщика, который работает постоянно. Тут реализована совместная работа локаторов вместе с постановщиком помех. Мы сумели «подружить» эти две взаимоисключающие системы», - объяснил Ткач.

Комплект навесного оборудования «Возница» полностью готов для передачи в Росгвардию РФ, отметил глава «Группа Защиты-ЮТТА».

Стоит подчеркнуть, что костяк фирмы STT GROUP составляют офицеры запаса спецслужб и других силовых ведомств, а также ведущие инженеры военных предприятий. Знания и боевой опыт офицерского корпуса позволяют создавать образцы, отвечающие самым современным требованиям.

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