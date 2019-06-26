Водителей могут начать лишать прав за грязные номера

В Верховном суде приняли постановление, в котором разъясняется для нижестоящих судов применение 12 главы КоАП. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Суды начнут применять документ с момента публикации. Предыдущее постановление от 24 октября 2006 года будет частично отменено.

Так, в документе сказано, что если автолюбитель специально закрыл номера на автомобиле, то ему могут не только выписать штраф в размере пяти тысяч рублей, но и лишить прав. Правда для этого инспектору придется в суде доказать, что госзнак закрыли умышленно.

Если же номера на машине испачканы и прочесть их невозможно, но доказать умышленности не получилось, то оштрафовать водителя можно лишь на пятьсот рублей.

Если же водитель покрасил или механически удалил часть госзнака, то суды должны расценивать это как использование подложных номеров.

Кроме того, в постановлении разъясняются ситуации, когда на автомобили устанавливают нештатные газоразрядные (ксеноновые) лампы, описывается тема освидетельствования на состояние опьянения и говорится о выездах на обочину, которые совершены вне правил дорожного движения.