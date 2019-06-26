Шойгу предложил Казахстану помощь после взрывов в воинской части

Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры со своим казахстанским коллегой Нурланом Ермекбаевым после серии взрывов вблизи города Арысь в Туркестанском районе на юге Казахстана.

Глава российского оборонного ведомства выразил соболезнования пострадавшим в инциденте и предложил оказать помощь в ликвидации последствий ЧП.

Напомним, 24 июня, на военном арсенале, который находится вблизи города Арысь на юге Казахстана, произошло возгорание, после чего прогремели мощные взрывы. Взрывной волной снесло ряд зданий. По последним данным, пострадали 165 человек, двое погибли.

В Туркестанской области объявили чрезвычайное положение. Власти эвакуировали население Арыси, где проживает около 45 тысяч человек. Причины произошедшего устанавливаются. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил обращения с веществами, представляющими опасность для окружающих».