Клубы огня и дыма: полыхающий большегруз на МКАД сняли на видео

На 19-м километре Московской кольцевой автодороги произошло возгорание автомобиля. Кадры пожара публикуют очевидцы в социальных сетях.

Возможно, автомобиль взорвался, а затем загорелся. Самовозгорание могло произойти по техническим причинам. На записи видно, что транспортное средство объято пламенем, в воздух поднимаются столбы дыма и огня. Пожарные уже потушили огонь.

В пресс-службе столичного МЧС сообщили, что площадь горения составляет 40 квадратных метров, никто из людей не пострадал.