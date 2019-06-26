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Клубы огня и дыма: полыхающий большегруз на МКАД сняли на видео

Андрей Аркадьев
02:46 26.06.2019
Очевидцы сняли на камеру кадры пожара. Площадь горения составляет 40 квадратных метров, никто из людей не пострадал.
© Видео: alkon67, Instagram © Фото: alkon67, Instagram

На 19-м километре Московской кольцевой автодороги произошло возгорание автомобиля. Кадры пожара публикуют очевидцы в социальных сетях.

Возможно, автомобиль взорвался, а затем загорелся. Самовозгорание могло произойти по техническим причинам. На записи видно, что транспортное средство объято пламенем, в воздух поднимаются столбы дыма и огня. Пожарные уже потушили огонь.

В пресс-службе столичного МЧС сообщили, что площадь горения составляет 40 квадратных метров, никто из людей не пострадал.

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