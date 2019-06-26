Журналист и политик подрались в прямом эфире: видео

Чиновник и журналист устроили драку в прямом эфире. Инцидент произошел в студии программы на пакистанском телеканале News Line.

Гости обсуждали ситуацию в стране, во время дискуссии член партии «Движение за справедливость» Мансур Али Сиял призвал журналиста Имтиаза Хана контролировать выражения. Однако Хан заявил, что не намерен терпеть к себе такое отношение со стороны политика. После этого Мансур Али Сиял устроил потасовку, повалив Имтиаза Хана на пол, пишет Daily Mail.



Чиновник нанес представителю СМИ несколько ударов по лицу. В происходящее были вынуждены вмешаться гости студии, которым пришлось разнимать участников инцидента.