Боевики попытались атаковать Хмеймим с помощью дронов
Пострадавших или материального ущерба в результате инцидента нет.
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Боевики в Сирии попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим с помощью дронов, сообщили в Центре по примирению враждующих сторон. Инцидент произошел 26 июня.
Как сообщили российские военные, все беспилотники были уничтожены средствами ПВО, защищающими авиабазу.
«Пострадавших или материального ущерба в результате попытки боевиков в Сирии атаковать авиабазу Хмеймим нет», - подчеркнули в ЦПВС.
В Центре также отметили, что сохраняется вероятность провокаций со стороны боевиков с инсценировкой применения отравляющих веществ в Идлибской зоне деэскалации, о чем ранее неоднократно предупреждало российское Министерство обороны.